В РПЦ предостерегли от безудержного веселья 8 марта

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Не будет грехом поздравить женщин с 8 марта, но безудержное веселье неуместно во время Великого поста, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"В церковной традиции не празднуется 8 марта, однако не будет грехом поздравить женщин с этим праздником. Поскольку 8 марта выпадает на Великий Пост для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста", - сказал Кипшидзе.

Он также напомнил, что в Русской православной церкви 8 марта вспоминают обретение мощей блаженной Матроны Московской.