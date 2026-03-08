https://ria.ru/20260308/vesele-2078834377.html
В РПЦ предостерегли от безудержного веселья 8 марта
религия
Кипшидзе: веселье 8 марта, если оно приходится на период поста, неуместно
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Не будет грехом поздравить женщин с 8 марта, но безудержное веселье неуместно во время Великого поста, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"В церковной традиции не празднуется 8 марта, однако не будет грехом поздравить женщин с этим праздником. Поскольку 8 марта выпадает на Великий Пост для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста", - сказал Кипшидзе.
Он также напомнил, что в Русской православной церкви 8 марта вспоминают обретение мощей блаженной Матроны Московской.
Великий пост в 2026 году идет с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной неделей. В храмах в пост читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Великий пост - время покаяния, исправления, духовного трезвения и подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.