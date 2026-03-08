СМИ: поддержка операции против Ирана может повлиять на карьеру Вэнса

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Поддержка военной операции против Ирана может повлиять на политические перспективы вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого считают одним из возможных кандидатов на президентских выборах 2028 года, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации президента Дональда Трампа.
По данным телеканала, Вэнс изначально выражал сомнения по поводу военной операции против Ирана и предупреждал о рисках нового конфликта на Ближнем Востоке.
Однако по мере того, как становилось очевидно, что президент США Дональд Трамп склоняется к военному сценарию, вице-президент изменил позицию и стал выступать за быстрый и решительный удар по Ирану, считая, что это позволит минимизировать потери американских военных и не даст Тегерану нанести удар первым.
Как отмечает CNN, такая смена позиции вызвала обеспокоенность у части антивоенного крыла Республиканской партии, с которым Вэнс ранее был тесно связан.
Издание пишет, что поддержка военной операции стала для политика своего рода ставкой на быстрый успех авантюры США на Ближнем Востоке, поскольку затяжной конфликт, как отмечают собеседники, "может негативно сказаться на его политических перспективах".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.