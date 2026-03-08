СМИ: поддержка операции против Ирана может повлиять на карьеру Вэнса

Как отмечает CNN, такая смена позиции вызвала обеспокоенность у части антивоенного крыла Республиканской партии, с которым Вэнс ранее был тесно связан.

Издание пишет, что поддержка военной операции стала для политика своего рода ставкой на быстрый успех авантюры США на Ближнем Востоке, поскольку затяжной конфликт, как отмечают собеседники, "может негативно сказаться на его политических перспективах".