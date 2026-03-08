Британия планирует разработать образец гиперзвукового оружия к 2030 году

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Великобритания представит первый прототип собственного гиперзвукового оружия к 2030 году, заявил заместитель министра обороны Люк Поллард.
"Министерство обороны в рамках программы "гиперзвуковая техника" намерено представить прототип оружия к 2030 году", - заявил Поллард в письменном ответе депутату платы общин Джеймсу Картлиджу, ответ опубликован на сайте парламента.
На данный момент программа находится на начальной стадии. Затраты на разработку прототипа будут определены позже, отметил замминистра.
В феврале британское военное ведомство заявило, что направит 400 миллионов фунтов стерлингов (более 500 миллионов долларов) в текущем году на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности. Речь идет, в частности, о совместном с Францией и Италией проекте Stratus по созданию ракеты следующего поколения, которая заменит Storm Shadow. Новые ракеты будут рассчитаны на поражение кораблей и средств ПВО противника.
Кроме того, совместно с Германией разрабатывается дальнобойная система Deep Precision Strike с дальностью действия более 2 тысяч километров. Как утверждается, она станет одной из самых передовых систем, когда–либо разработанных Великобританией. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2030–х годах.
