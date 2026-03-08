https://ria.ru/20260308/vdovy-2079321165.html
Вдов солдат ВСУ задерживали для беседы перед акцией протеста в Сумах
Вдов солдат ВСУ задерживали для беседы перед акцией протеста в Сумах - РИА Новости, 08.03.2026
Вдов солдат ВСУ задерживали для беседы перед акцией протеста в Сумах
Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:33:00+03:00
2026-03-08T06:33:00+03:00
2026-03-08T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_305eb8957dade357656f61262e59a583.jpg
https://ria.ru/20260308/sledovatel-2079321051.html
сумы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc06dd6a1d8abdf5a8c5ffac7ddd59b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Вдов солдат ВСУ задерживали для беседы перед акцией протеста в Сумах
РИА Новости: вдов солдат ВСУ задерживали перед акцией протеста в Сумах