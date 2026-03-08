Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты
16:13 08.03.2026 (обновлено: 17:48 08.03.2026)
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты
Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
варшава
польша
украина
ближний восток
гжегож браун
в мире, варшава, польша, украина, ближний восток, гжегож браун
В мире, Варшава, Польша, Украина, Ближний Восток, Гжегож Браун
Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в Варшаве
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции протеста под лозунгом "Польша за мир" выступила праворадикальная партия "Конфедерация польской короны".
Участники акции собрались на площади Дмовского в центре польской столицы. Отсюда они проследуют маршем к канцелярии президента.
Скандируя "Польша за мир", "Это не наши войны", несколько сотен участников марша следуют по центральным улицам Варшавы.
Также участники акции выражают несогласие с проукраинской и антииранской позицией властей Евросоюза. "Здесь Польша, а не Брюссель", - скандируют они.
Выступая перед собравшимися, председатель "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун напомнил, что именно Польша несет самые большие затраты в процессе западной военной помощи Украине.
"Война российско-украинская, в которой поляки стали самыми большими плательщиками. Из Польши сделали склад всех резервов - техники, средств, боеприпасов", - сказал он.
"Немец произведет, украинец получит, а поляк заплатит", - добавил Браун.
Он также обратил внимание на то, что ближневосточный конфликт спровоцировал рост цен на топливо в Польше.
"Бензин уже по семь злотых (почти два доллара - ред.), а правящие реализуют политику переноса на Польшу стоимости чужих войн", - сказал лидер партии.
Протесты против втягивания Польши в боевые действия на Украине в центре Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине
21 сентября 2025, 17:08
 
В миреВаршаваПольшаУкраинаБлижний ВостокГжегож Браун
 
 
