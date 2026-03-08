Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в Варшаве

В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.

Организатором акции протеста под лозунгом "Польша за мир" выступила праворадикальная партия "Конфедерация польской короны".

Участники акции собрались на площади Дмовского в центре польской столицы. Отсюда они проследуют маршем к канцелярии президента.

Скандируя "Польша за мир", "Это не наши войны", несколько сотен участников марша следуют по центральным улицам Варшавы

Также участники акции выражают несогласие с проукраинской и антииранской позицией властей Евросоюза. "Здесь Польша , а не Брюссель", - скандируют они.

Выступая перед собравшимися, председатель "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун напомнил, что именно Польша несет самые большие затраты в процессе западной военной помощи Украине

"Война российско-украинская, в которой поляки стали самыми большими плательщиками. Из Польши сделали склад всех резервов - техники, средств, боеприпасов", - сказал он.

"Немец произведет, украинец получит, а поляк заплатит", - добавил Браун.

Он также обратил внимание на то, что ближневосточный конфликт спровоцировал рост цен на топливо в Польше.