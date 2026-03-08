https://ria.ru/20260308/varshava-2079398237.html
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты - РИА Новости, 08.03.2026
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты
Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:13:00+03:00
2026-03-08T16:13:00+03:00
2026-03-08T17:48:00+03:00
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции протеста под лозунгом "Польша за мир" выступила праворадикальная партия "Конфедерация польской короны".
Участники акции собрались на площади Дмовского в центре польской столицы. Отсюда они проследуют маршем к канцелярии президента.
Скандируя "Польша за мир", "Это не наши войны", несколько сотен участников марша следуют по центральным улицам Варшавы
.
Также участники акции выражают несогласие с проукраинской и антииранской позицией властей Евросоюза. "Здесь Польша
, а не Брюссель", - скандируют они.
Выступая перед собравшимися, председатель "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун
напомнил, что именно Польша несет самые большие затраты в процессе западной военной помощи Украине
.
"Война российско-украинская, в которой поляки стали самыми большими плательщиками. Из Польши сделали склад всех резервов - техники, средств, боеприпасов", - сказал он.
"Немец произведет, украинец получит, а поляк заплатит", - добавил Браун.
Он также обратил внимание на то, что ближневосточный конфликт спровоцировал рост цен на топливо в Польше.
"Бензин уже по семь злотых (почти два доллара - ред.), а правящие реализуют политику переноса на Польшу стоимости чужих войн", - сказал лидер партии.