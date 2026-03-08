Рейтинг@Mail.ru
Леопард-долгожитель Валера мог перебраться из Приморья в Китай - РИА Новости, 08.03.2026
09:22 08.03.2026
Леопард-долгожитель Валера мог перебраться из Приморья в Китай
Леопард-долгожитель Валера мог перебраться из Приморья в Китай - РИА Новости, 08.03.2026
Леопард-долгожитель Валера мог перебраться из Приморья в Китай
Дальневосточный леопард-долгожитель Валера, обитавший в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, мог перебраться в Китай, сообщил РИА Новости руководитель дирекции РИА Новости, 08.03.2026
китай, россия, приморский край
Китай, Россия, Приморский край
Леопард-долгожитель Валера мог перебраться из Приморья в Китай

Бардюк: леопард-долгожитель Валера мог перебраться в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Дальневосточный леопард-долгожитель Валера, обитавший в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, мог перебраться в Китай, сообщил РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов - около 11-12 лет, но Валера фиксировался фотоловушками в нацпарке в 2025 году, когда ему должно было исполнится 15 лет. Он стал одним из самых долгоживущих дальневосточных леопардов, обитающих в дикой природе. Хоккейный клуб "Адмирал" назвал хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.
"Валера действительно стал одним из символов устойчивости популяции дальневосточного леопарда. Он по возрасту значительно превысил средние показатели для жизни в природе. В последнее время Валера не фиксируется фотоловушками на территории национального парка "Земля леопарда". Не исключено, что он переместился на сопредельную территорию Китая — популяция единая, и звери свободно пересекают границу в трансграничном резервате "Земля больших кошек", - сказал Бардюк.
По его словам, в этом случае информация о Валере может проясниться по итогам обмена данными фотомониторинга с китайскими коллегами.
"При этом нельзя исключать и естественный уход животного. Возраст 15 лет — это уже показатель исключительной жизнеспособности, хорошей кормовой базы и эффективной охраны территории", - рассказал собеседник агентства.
Бардюк отметил, что всего за более чем 14 лет наблюдений зарегистрировано пять случаев, когда леопарды достигали преклонного возраста. Такие примеры демонстрируют, что при надежной защите от браконьерства и пожаров и при хорошей кормовой базе хищник способен жить полноценной и долгой жизнью в естественной среде, добавил директор.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.
КитайРоссияПриморский край
 
 
