"Нас четыре, их тридцать": откровения женщин о буднях на вахте

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Тундра вместо уютного офиса, резиновые сапоги вместо лоферов — в последнее время все чаще россиянки из крупных городов уезжают работать вахтовым методом на Сахалин, Камчатку, в Якутию и Забайкалье. Трудятся на чисто мужских должностях — крановщиками, дефектоскопистами, сварщиками. В соцсетях даже появился популярный хештег — вахтовички. О том, зачем они едут в такую даль и как к ним относятся коллеги-мужчины, РИА Новости рассказали три "Тоси Кислицыны" наших дней.

"Рвем, гнем, разбиваем молотом"

Из соцсетей Оксаны Кошелевой: "До конца девятимесячной вахты осталось 12 дней. Неужели скоро наступит час, когда я смогу надеть платье, а не спецовку…"

Для 31-летней Оксаны это была самая долгая вахта. Усть-Кут, стройка Иркутского завода полимеров. Больше 250 дней без выходных. Смены по одиннадцать часов. "Хотя нет, на несколько дней я все же брала отгул, — уточняет девушка. — В первый раз, когда укусила собака. И когда заболела. Но в обоих случаях провалялась дня по три максимум".

Оксана на эстакаде

У Оксаны два высших образования — оба с красными дипломами. Но работу она выбрала не в уютном офисе, а в "полях". Правда, график у нее все же гибридный: вахты чередуются со стандартными трудовыми буднями в городе.

По штатному расписанию Кошелева — инженер-лаборант. Но на объектах исполняет обязанности начальника лаборатории разрушающего контроля. Суть работы объясняет так: "На стройку приезжают сварщики. Чтобы подтвердить квалификацию, они должны пройти через систему "экзаменов". Если совсем по-простому, ребята варят, я проверяю результат на прочность. Трубы мы рвем, гнем, разбиваем молотом".

Изначально ее должность — мужская. Главным образом потому, что для большинства операций требуются физическая сила и выносливость. "Если очень много труб на испытание приходит, за день могу несколько тонн перетаскать. Ношу фрагменты я ведь почти всегда сама".

Рабочий день Оксаны Кошелевой

Работает Оксана не только в лаборатории, но и на высоте. Чтобы проверить качество металла, приходится лазить по эстакадам — лесам, возведенным вокруг строящегося трубопровода.

"За день наматываю километры вверх-вниз. Часто бывает так: первая точка на двенадцатом этаже, потом спускаешься вниз. А потом снова на десятый", — приводит пример девушка.

Причем все это не налегке: с собой обязательно трехкилограммовая привязь (страховочный ремень) и рюкзак с оборудованием, в котором один спектрометр весит порядка пяти килограммов.

"Работа на свежем воздухе, — шутит Оксана. — В минус пятьдесят я, конечно, не выходила: у приборов есть температурные ограничения. Но в минус сорок бывало. Всю смену, за исключением обеденного часа, ты на улице. Погреться негде. Разве что иногда можно найти место, где отвариваются сварщики. Там тепло. Но такие участки на маршруте попадаются крайне редко — мне обычно везет не чаще раза в месяц".

О чистоте на вахте приходится забыть

Плюс на высоте почти всегда сильный ветер. Оксана вспоминает, как однажды из-за переохлаждения у нее воспалился нерв в зубе.

"Нас как раз вызвали работать на 8 Марта. Причем мы были единственными девушками, которые в тот день вышли: всем остальным дали выходной. Ветер тогда дул сильнейший. После смены посмотрела в зеркало — щеку раздуло".

"Два километра до ближайшего WC"

Работа вахтой на заводе, говорит Оксана, не только сложная, но порой и опасная. Однажды она упала из-за того, что участок деревянного настила вокруг трубопровода прогнил. Причем в момент падения думала не о своем здоровье, а об аппаратуре. "Мы ведь материально ответственны за нее, а один спектрометр стоит несколько миллионов".

Есть на вахте сложности и с личной гигиеной. Например, на строительных объектах обычно нет туалетов. "Мальчики ходят в кусты, а девочкам надо тщательно искать, куда присесть. Либо идти два-три километра до ближайшего офиса, где есть стационарный WC".

Самая долгая вахта Оксаны длилась девять месяцев

Уточняю у Оксаны — стоит ли игра свеч? Неужели так хорошо платят?

"В данный момент, учитывая нынешние цены, уже нет. Но два года назад мой доход был достаточно высоким. В лучшие времена зарплата доходила до 200 тысяч. Вообще не все на вахте получают огромные деньги: зависит от организации и позиции. Многие ребята оказываются в плюсе за счет переработок — берут по полторы смены. Но это адский труд: поспал часа три — и снова к трубе".

Впрочем, и тратить особо не на что: нет ни магазинов, ни развлечений. Многие вахтовики даже не берут с собой зарплатную карту, оставляют жене. Правда, Оксана уверяет, что у мужчин это больше уловка — чтобы не запить или не окунуться в азартные игры. Хотя алкоголь на вахте под запретом. Даже в праздники. Штрафы очень высокие — по 300 тысяч.

Оксана Кошелева в лаборатории

"Их накладывают на организацию, а там уже решают, сколько должен будет выплатить сотрудник. У нас это 20 процентов, но есть фирмы, где все сто", — говорит вахтовичка.

"Девять часов по тундре на треколе"

Из соцсетей Маргариты Кондратьевой:

"Тысячу раз пыталась уйти, устраивалась на постоянку в родном городе. Снова и снова привыкала к "человеческому" графику работы, но бросала все и в очередной раз летела покорять севера. Потому что история с вахтами уже вошла в образ жизни".

Маргарита Кондратьева вербуется в долгосрочные командировки уже больше семи лет. Пошла по стопам отца-нефтяника, который застал самые суровые вахты середины 1990-х и рассказывал о них дочери. Возможно, поэтому Маргариту условия в поселках на Крайнем Севере не страшили. Хотя одна поездка врезалась в память.

Маргарита Кондратьева ездит на вахты больше семи лет

"Это было на Семаковском месторождении — вот там приходилось выживать. Добираться нужно было на перекладных поездах. Потом еще девять часов по тундре на треколе — вездеходе. А там… Ни цивилизации, ни интернета, ни связи, ни возможности сбежать".

Жили вахтовики в вагончиках, где с одной стороны уборная, с другой — спальня на четыре человека. Между двухэтажными кроватями — стол, холодильник. Воду привозили раз в два дня. Плиты не было — обедали в столовой.

Магазин, вспоминает девушка, в городке был, но продукты туда завозили редко — либо на баржах, либо по тундре. "Нет поставок — нет ни сигарет, ни газировки, ни прочих "прелестей" вахтовой жизни". Со связью тоже проблемы: один раз ее не было трое суток, потому что чайки порвали оптоволокно.

Несмотря на бытовые сложности, Маргарита признается: на месторождениях работать удобнее и проще.

"Время летит быстро. Кроме основных обязанностей, все равно делать нечего. Нет соблазнов, которые в изобилии в городах", — объясняет она.

Тем более за последнее время вахты стали комфортнее. "К месту в основном на самолетах летим. Поездов минимум, если по воздуху не добраться. Едем только в купе. Часто живем в городе за счет компании, а не на объекте. Да и в вахтовых поселках условия изменились: во многих есть пункты маркетплейсов, салон красоты, маникюрный кабинет".

Маргарита после вахты на Сахалине

Начинала она с работы с бумагами в производственно-техническом отделе. Потом повысила квалификацию, получила второе высшее. Сейчас ведущий инженер. Говорит, что с дискриминацией по половому признаку не сталкивалась никогда.

"Наоборот, уважение, забота. Не как о женщине — как о коллеге". Впрочем, Маргарита делает сноску: в командировки в последнее время ездит с мужем. Познакомились на рабочем месте. Уверяет, что найти жениха не стремилась — так вышло.

"Да, многие девчонки думают: "Поеду на вахту, встречу инженера, выйду замуж, буду жить припеваючи". Но одно дело ездить на вахту вдвоем, другое — ждать дома. Не каждая выдержит".

Маргарита уверена: на вахте есть своя романтика и это затягивает. "На Сахалине, например, мы с мужем объедались икрой, рыбой, много гуляли. Плюс это выход из зоны комфорта — следовательно, рост, без которого в жизни невозможно".

"В магазине остались только консервы и гречка"

Из соцсетей Марии Беловой:

"Говорила парням: завтра улетим, я на свадьбу должна успеть". Как итог — вертолет прилетел только через полтора месяца".

Мария работала начальницей промыслово-геофизической партии — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Красноярском крае, Иркутской области.

Мария Белова

"Мы ищем нефть. Приезжаем на скважину, спускаем в нее специальное оборудование и определяем, имеет ли смысл бурить дальше", — объясняет она как можно проще суть работы.

Ее команда — три оператора, один из которых — машинист геофизической станции. Среди подчиненных всегда только мужчины. Мария во всем им помогает, начиная с погрузки оборудования. Обычно его несколько тонн. "Я таскаю со всеми. Никогда бы не позволила, чтобы ребята надрывались, а я стояла в стороне".

Бытовые сложности вахтовой жизни ее не смущают. Хотя одна поездка запомнилась — несколько недель команду не мог забрать вертолет из-за погодных условий.

Мария Белова во время одной из вахт

"Мы сидели в вагончике без нормальной связи, интернета. За окном — серость и грязь. Вертолета на скважине не было уже больше месяца, соответственно, еду не завозили. В магазине остались только консервы и гречка. Хотя бывает и по-другому — летают регулярно. Тогда можно даже что-то из "Бургер Кинга" попросить привезти".

Кроме Марии на той вахте было еще три женщины — две поварихи и одна химик-лаборант. И тридцать мужчин. Но уверяет: ей было комфортно.

"Помню, во время одной из смен услышала разговор моего оператора с буровиком. Последний спрашивал: "Она у вас кто такая? У нее отец крутой? Почему она всех строит?" Коллега ответил: "У нас все, кто находятся на этой должности, ее заслужили. Маша — не исключение", — я тогда чуть не расплакалась.

Мария очень женственна: любит красивые прически, яркий макияж. Признается, что в каждую командировку везет с собой два чемодана. Один с нарядами для города, второй — с одеждой для буровой. "Я вообще люблю красоту, эстетику. Но на скважине забываешь, что у тебя ногти сломались или голова пятый день грязная".