Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китай и Россия в стратегическом плане независимы и автономны и поддерживают высокий уровень взаимного доверия, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.