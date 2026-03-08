Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/uroven-2079318542.html
Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И
Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И
Китай и Россия в стратегическом плане независимы и автономны и поддерживают высокий уровень взаимного доверия, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:35:00+03:00
2026-03-08T05:35:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
https://ria.ru/20260308/konsensus-2079317595.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И

Ван И: Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китай и Россия в стратегическом плане независимы и автономны и поддерживают высокий уровень взаимного доверия, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Китай и Россия в стратегическом плане независимы и автономны... Китай и Россия обладают высокой степенью взаимного политического доверия, и их отношения характеризуются принципом "спина к спине", - сказал он.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Китай и Россия имеют консенсус по основным вопросам, заявил Ван И
05:21
 
В миреКитайРоссияПекинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала