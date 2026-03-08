Рейтинг@Mail.ru
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц
18:56 08.03.2026
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты якобы успешно достигают свои военные цели в рамках операции против Ирана. РИА Новости, 08.03.2026
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц

Уолтц заявил, что США якобы достигают своих военных целей в конфликте с Ираном

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты якобы успешно достигают свои военные цели в рамках операции против Ирана.
В воскресенье президент США Дональд Трамп раскритиковал намерение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, назвав такой шаг запоздалым.
«

"И во многих отношениях мы наблюдаем колоссальный успех в достижении наших военных целей в этой войне (с Ираном - ред.)... так что с точки зрения наших военных целей президент прав: мы не только опережаем график - мы побеждаем", - сказал Уолтц телеканалу ABC.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
2 марта, 20:16
 
