США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц

«

"И во многих отношениях мы наблюдаем колоссальный успех в достижении наших военных целей в этой войне (с Ираном - ред.)... так что с точки зрения наших военных целей президент прав: мы не только опережаем график - мы побеждаем", - сказал Уолтц телеканалу ABC.