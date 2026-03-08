https://ria.ru/20260308/uoltts-2079421538.html
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц - РИА Новости, 08.03.2026
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты якобы успешно достигают свои военные цели в рамках операции против Ирана. РИА Новости, 08.03.2026
США достигают своих целей в конфликте с Ираном, заявил Уолтц
Уолтц заявил, что США якобы достигают своих военных целей в конфликте с Ираном