Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни
18:26 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/uoltts-2079417816.html
Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни
Страны Ближнего Востока могут предпринять ряд действий военного характера в ближайшие дни и недели, заявил в воскресенье постпред США при ООН Майкл Уолтц. РИА Новости, 08.03.2026
Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни

Уолтц: страны Ближнего Востока могут начать военные действия в ближайшие дни

© AP Photo / Paul SancyaМайк Уолтц
© AP Photo / Paul Sancya
Майк Уолтц . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Страны Ближнего Востока могут предпринять ряд действий военного характера в ближайшие дни и недели, заявил в воскресенье постпред США при ООН Майкл Уолтц.
«
"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели вы увидите с их стороны дополнительные дипломатические и, возможно, военные действия", - сообщил он в эфире телеканала ABC News, комментируя возможные действия стран Ближнего Востока.
При этом Уолтц отказался приводить подробности возможных действий со стороны ближневосточных государств.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи военных объектах США
4 марта, 10:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
