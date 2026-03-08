https://ria.ru/20260308/uoltts-2079417816.html
Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни
Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни - РИА Новости, 08.03.2026
Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни
Страны Ближнего Востока могут предпринять ряд действий военного характера в ближайшие дни и недели, заявил в воскресенье постпред США при ООН Майкл Уолтц. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T18:26:00+03:00
2026-03-08T18:26:00+03:00
2026-03-08T18:26:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
али хаменеи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_08af4d474a3bd92429e3d8b5fecf574e.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078385678.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_87a783453ec007b60d9ab17d90915b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, иран, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Уолтц не исключил военных действий стран Ближнего Востока в ближайшие дни
Уолтц: страны Ближнего Востока могут начать военные действия в ближайшие дни