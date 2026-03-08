https://ria.ru/20260308/ukraina-2079446354.html
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
Гражданские устроили погоню за автомобилем военкомата в Волынской области на западе Украины, чтобы освободить мобилизованного, сообщил в воскресенье Волынский... РИА Новости, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гражданские устроили погоню за автомобилем военкомата в Волынской области на западе Украины, чтобы освободить мобилизованного, сообщил в воскресенье Волынский областной военкомат.
"Группа оповещения, выполнявшая служебное задание по доставке военнообязанного в военкомат, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц... группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно освободила военнообязанного, доставляемого в военкомат", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата в социальной сети Facebook*.
Как уточняют в военкомате, около семи гражданских автомобилей устроили погоню за транспортом военкомата, в ходе которой им удалось столкнуть автомобиль ВСУшников в кювет. В ходе борьбы за мобилизованного двое военнослужащих получили травмы, их состояние оценивают как стабильное. Данные об инциденте переданы в правоохранительные органы.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.