На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гражданские устроили погоню за автомобилем военкомата в Волынской области на западе Украины, чтобы освободить мобилизованного, сообщил в воскресенье Волынский областной военкомат.

« "Группа оповещения, выполнявшая служебное задание по доставке военнообязанного в военкомат, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц... группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно освободила военнообязанного, доставляемого в военкомат", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата в социальной сети Facebook*.

Как уточняют в военкомате, около семи гражданских автомобилей устроили погоню за транспортом военкомата, в ходе которой им удалось столкнуть автомобиль ВСУшников в кювет. В ходе борьбы за мобилизованного двое военнослужащих получили травмы, их состояние оценивают как стабильное. Данные об инциденте переданы в правоохранительные органы.

Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.