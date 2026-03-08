Рейтинг@Mail.ru
МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть участок "Дружбы"
19:45 08.03.2026 (обновлено: 19:52 08.03.2026)
МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть участок "Дружбы"
МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть участок "Дружбы" - РИА Новости, 08.03.2026
МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть участок "Дружбы"
Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть якобы поврежденный участок нефтепровода "Дружба", сообщил в воскресенье глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
украина
словакия
киев
politico
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
словакия
киев
в мире, украина, словакия, киев, politico, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Словакия, Киев, Politico, Евросоюз, Мирный план США по Украине
МИД Словакии: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть участок "Дружбы"

Глава МИД Словакии Бланар: Киев не ответил на просьбы дать осмотреть "Дружбу"

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть якобы поврежденный участок нефтепровода "Дружба", сообщил в воскресенье глава МИД республики Юрай Бланар.
Издание Politico в четверг написало, что несколько стран-участниц ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако киевский режим ответил резким отказом. Как отметило издание со ссылкой на европейских дипломатов, украинские власти настаивают, что им нужно время для оценки масштабов повреждений трубопровода.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Во Франции возмутились из-за отказа Киева в осмотре "Дружбы"
Вчера, 15:03
"Мы послали две ноты в министерство иностранных дел (Украины - ред.), на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы могли туда (на якобы поврежденный участок "Дружбы" - ред.) поехать посмотреть", - сказал Бланар в эфире телеканала ТА3.
Министр напомнил, что посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова также обращалась к украинской стороне с аналогичной просьбой.
"У нас нет никакого существенного ответа", - подчеркнул Бланар.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фицо допустил уничтожение нефтепровода “Дружба”
Вчера, 11:46
 
В миреУкраинаСловакияКиевPoliticoЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
