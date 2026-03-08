Украина не вернет предоставленный ей кредит, считает Фицо

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 миллиардов евро, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Военный кредит на 90 миллиардов евро, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, это никакой не кредит, а обычный подарок. Потому что из этих 90 миллиардов евро Украина не вернет ничего, как не вернет ничего и из других сотен миллиардов евро, которые она получила и которые должны мотивировать ее воевать с Россией до последнего украинского солдата", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская