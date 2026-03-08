Рейтинг@Mail.ru
11:08 08.03.2026
Украина не вернет предоставленный ей кредит, считает Фицо
Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 миллиардов евро, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
украина
россия
словакия
в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо
В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо
Украина не вернет предоставленный ей кредит, считает Фицо

Фицо: Украина не вернет ничего из предоставленного ей кредита на 90 млрд евро

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 миллиардов евро, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Военный кредит на 90 миллиардов евро, в котором не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, это никакой не кредит, а обычный подарок. Потому что из этих 90 миллиардов евро Украина не вернет ничего, как не вернет ничего и из других сотен миллиардов евро, которые она получила и которые должны мотивировать ее воевать с Россией до последнего украинского солдата", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Каллас признала, что Евросоюз теряет позиции как экономическая сила
5 марта, 20:46
 
В миреУкраинаРоссияСловакияРоберт Фицо
 
 
