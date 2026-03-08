https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313750.html
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок - РИА Новости, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Военная операция против Ирана показала, что президент США Дональд Трамп не даст Украине никаких гарантий безопасности, такое мнение в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Соскин: война в Иране показала, что Трамп не даст Украине гарантий безопасности