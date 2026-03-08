Рейтинг@Mail.ru
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок - РИА Новости, 08.03.2026
03:28 08.03.2026 (обновлено: 04:22 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313750.html
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок - РИА Новости, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Военная операция против Ирана показала, что президент США Дональд Трамп не даст Украине никаких гарантий безопасности, такое мнение в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:28:00+03:00
2026-03-08T04:22:00+03:00
в мире
иран
украина
россия
дональд трамп
олег соскин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079310203.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079311983.html
иран
украина
россия
в мире, иран, украина, россия, дональд трамп, олег соскин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Украина, Россия, Дональд Трамп, Олег Соскин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок

Соскин: война в Иране показала, что Трамп не даст Украине гарантий безопасности

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Военная операция против Ирана показала, что президент США Дональд Трамп не даст Украине никаких гарантий безопасности, такое мнение в эфире YouTube-канала Politeka выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"То, что важно для нас: на примере этой войны с Ираном четко видно, что никаких гарантий безопасности они нам не дадут. Это все болтовня", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Щит Америки в Майами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
02:04
По словам политолога, Украина больше не входит в число интересов американского лидера, поэтому киевскому режиму нужно перестать надеяться как на военную помощь, так и на поддержку на переговорах с Россией.
«
"Никакого ЕС, никакого НАТО, вообще ничего не будет. И никаких гарантий Трамп не даст", — резюмировал Соскин.
Ранее глава Белого дома заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.
Дым после удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
02:39
 
В миреИранУкраинаРоссияДональд ТрампОлег СоскинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала