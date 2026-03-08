Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия - РИА Новости, 08.03.2026
03:09 08.03.2026 (обновлено: 09:27 08.03.2026)
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия - РИА Новости, 08.03.2026
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия
Появление у Украины ядерного оружия приведет к его прямому использованию, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, украина, россия, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский, великобритания
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Зеленский, Великобритания
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия

Захарова: появление ЯО у Украины приведет к манипуляциям и прямому использованию

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Появление у Украины ядерного оружия приведет к его прямому использованию, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Речь идет о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять", — сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
27 февраля, 22:35
При этом европейцы все время забывают, что созданные ими монстры впоследствии угрожают им самим, отметила дипломат.
"Нет никаких сомнений, что начни Зеленский обладать ядерным оружием, он использует его, в том числе против своих же спонсоров, просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги", — пояснила Захарова.
На минувшей неделе СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
25 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ЗеленскийВеликобритания
 
 
