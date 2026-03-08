МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Появление у Украины ядерного оружия приведет к его прямому использованию, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Речь идет о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять", — сказала она.
При этом европейцы все время забывают, что созданные ими монстры впоследствии угрожают им самим, отметила дипломат.
"Нет никаких сомнений, что начни Зеленский обладать ядерным оружием, он использует его, в том числе против своих же спонсоров, просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги", — пояснила Захарова.
На минувшей неделе СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
