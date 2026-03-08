Уиткофф выступил с призывом к России по Ирану

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обратился к Москве с просьбой не передавать Тегерану разведданные для ударов по американским военным, об этом он заявил во время пресс-конференции на борту президентского лайнера.
"Я это решительно заявил", — ответил он на вопрос журналиста, связывался ли он с российской стороной по данной теме, а также выразил надежду, что такая помощь не предоставляется.
Стоявший рядом с ним президент США Дональд Трамп отметил, что у Вашингтона нет никаких подтверждений по поводу передачи такой информации.
Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.