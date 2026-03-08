Рейтинг@Mail.ru
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 08.03.2026 (обновлено: 07:30 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/udary-2079312162.html
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта
Удары ЦАХАЛ по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Израиле. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:45:00+03:00
2026-03-08T07:30:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079206556_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3b127dc4c935f9b8442bc5f3e0d0bc5.jpg
https://ria.ru/20260308/obekt-2079311188.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079206556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9230c8aa6fe903e391566b3214690b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта

CNN: удары Израиля по нефтехранилищам в Иране являются новым этапом конфликта

© REUTERS / Naser SafarzadehДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Naser Safarzadeh
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Удары ЦАХАЛ по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Израиле.
«

"Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны", — заявил собеседник.

Накануне вечером армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране.
США и Израиль проводят масштабную операцию против ИРИ с 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Дым на месте авиаудара в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне
02:21
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала