СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта
Удары ЦАХАЛ по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Израиле. РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта
