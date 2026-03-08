Хегсет заявил, что США каждый день усиливают удары по Ирану

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. США усиливают свои атаки на Иран с каждым днем, заявил военный министр США Пит Хегсет.
"С каждым днем у нас становится все больше рычагов давления, потому что у нас появляется все больше возможностей, и мы бьем их все сильнее и сильнее", - сказал Хегсет журналистам.
Ранее Financial Times сообщила, что Пентагон столкнулся с критикой из-за своей агрессивной риторики в отношении Ирана. После эскалации конфликта в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие "смертоносность" американской армии. Кроме того, глава ведомства Хегсет сделал несколько заявлений в том же духе. Бывшие чиновники и военные считают такой подход "бессердечным" и обвиняют руководство в попытке скрыть истинные масштабы трагедии войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.