Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч - РИА Новости, 08.03.2026
01:02 08.03.2026
Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч
Количество граждан Ливана, вынужденно покинувших свои дома из-за израильских бомбардировок, из числа зарегистрировавшихся, официально превысило 454 тысячи...
2026-03-08T01:02:00+03:00
2026-03-08T01:02:00+03:00
в мире, израиль, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч

Число ливанцев, покинувших свои дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч

© REUTERS / Mohammad YassineПоследствия удара в Ливане
Последствия удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Mohammad Yassine
Последствия удара в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Количество граждан Ливана, вынужденно покинувших свои дома из-за израильских бомбардировок, из числа зарегистрировавшихся, официально превысило 454 тысячи человек, заявила журналистам на пресс-конференции министр по социальным делам Ханин ас-Сейид.
"Общее число перемещенных лиц, зарегистрировавшихся через ссылку relief-mosa.com, достигло около 454 тысячи человек", - сказала ас-Сейид.
