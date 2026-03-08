https://ria.ru/20260308/udary-2079306498.html
Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч
Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч - РИА Новости, 08.03.2026
Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч
Количество граждан Ливана, вынужденно покинувших свои дома из-за израильских бомбардировок, из числа зарегистрировавшихся, официально превысило 454 тысячи... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
израиль
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
