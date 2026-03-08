https://ria.ru/20260308/udary-2079306275.html
ЦАХАЛ заявила о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала удары по инфраструктуре "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
