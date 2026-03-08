Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
01:00 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала удары по инфраструктуре "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
ливан
бейрут
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
бейрут
израиль
в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте

Армия Израиля заявила, что начала удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте

Израильские военные недалеко от израильско-ливанской границы
Израильские военные недалеко от израильско-ливанской границы
© REUTERS / Ayal Margolin
Израильские военные недалеко от израильско-ливанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала удары по инфраструктуре "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте.
"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по инфраструктуре "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля
00:59
 
В миреЛиванБейрутИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
