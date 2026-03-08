В Запорожской области при ударе дрона по автомобилю погибли супруги

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Супружеская пара погибла, ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным Балицкого, в момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети, шестилетний мальчик получил ранения. Ребенка госпитализировали, врачи борются за его жизнь, добавил глава области. Двухлетний мальчик по счастливой случайности не пострадал, уточнил Балицкий. Сейчас ребенок находится в отделении полиции под присмотром сотрудников, решается вопрос о его передаче родственникам, отметил губернатор.
Семье окажут всю возможная помощь и поддержку, подчеркнул Балицкий, который выразил глубокие соболезнования родным погибших
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
4 марта, 08:00