В Запорожской области при ударе дрона по автомобилю погибли супруги - РИА Новости, 08.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 08.03.2026 (обновлено: 15:02 08.03.2026)
В Запорожской области при ударе дрона по автомобилю погибли супруги
В Запорожской области при ударе дрона по автомобилю погибли супруги
Супружеская пара погибла, ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
В Запорожской области при ударе дрона по автомобилю погибли супруги

В Запорожской области при ударе БПЛА по машине погибли супруги, их ребенок ранен

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Супружеская пара погибла, ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным Балицкого, в момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети, шестилетний мальчик получил ранения. Ребенка госпитализировали, врачи борются за его жизнь, добавил глава области. Двухлетний мальчик по счастливой случайности не пострадал, уточнил Балицкий. Сейчас ребенок находится в отделении полиции под присмотром сотрудников, решается вопрос о его передаче родственникам, отметил губернатор.
Семье окажут всю возможная помощь и поддержку, подчеркнул Балицкий, который выразил глубокие соболезнования родным погибших
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
4 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
