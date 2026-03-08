В Запорожской области при ударе дрона по автомобилю погибли супруги

«

"Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине", - написал глава региона в своем Telegram-канале.