СМИ: в столице Кувейта после удара загорелся небоскреб
СМИ: в столице Кувейта после удара загорелся небоскреб - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: в столице Кувейта после удара загорелся небоскреб
Небоскреб, в котором расположена служба социального обеспечения Кувейта, горит в столице страны Эль-Кувейте после удара, сообщает иранский телеканал Press TV.
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Небоскреб, в котором расположена служба социального обеспечения Кувейта, горит в столице страны Эль-Кувейте после удара, сообщает иранский телеканал Press TV.
В публикации в Telegram-канале Press TV прикрепил видео небоскреба, охваченного огнем. На нем видно, как пламя в основном сосредоточено на верхних этажах здания. Телеканал не приводит других подробностей происшествия.
"Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара", - говорится в публикации в Telegram-канале
Ранее армия Кувейта заявляла, что резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.