СМИ: в столице Кувейта после удара загорелся небоскреб

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Небоскреб, в котором расположена служба социального обеспечения Кувейта, горит в столице страны Эль-Кувейте после удара, сообщает иранский телеканал Press TV.

В публикации в Telegram-канале Press TV прикрепил видео небоскреба, охваченного огнем. На нем видно, как пламя в основном сосредоточено на верхних этажах здания. Телеканал не приводит других подробностей происшествия.

"Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.

Ранее армия Кувейта заявляла, что резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников.