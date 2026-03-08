https://ria.ru/20260308/udar-2079316103.html
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по основным командирам Ливанского корпуса сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 08.03.2026
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР
ЦАХАЛ сообщила об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР