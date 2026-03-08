Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР - РИА Новости, 08.03.2026
04:45 08.03.2026
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по основным командирам Ливанского корпуса сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 08.03.2026
Израиль сообщил об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР

ЦАХАЛ сообщила об ударе по руководству ливанского корпуса сил "Кудс" КСИР

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по основным командирам Ливанского корпуса сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) в Бейруте.
"Недавно армия совершила точный удар, целью которого были ключевые командиры Ливанского корпуса сил "Кудс", которые работали в Бейруте. Командиры ливанского корпуса.... КСИР осуществляли террористические атаки против... Израиля и его гражданского населения, одновременно действуя на стороне КСИР в Иране", - говорится в сообщении армии.
