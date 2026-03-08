Гостиница подверглась удару в центре Бейрута в Ливане, сообщает Рейтер

https://ria.ru/20260308/udar-2079312666.html
Помещение в здании гостиницы подверглась удару в центре Бейрута в Ливане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник из службы безопасности. РИА Новости, 08.03.2026
