Иранские нефтехранилища в двух городах подверглись авиаударам - РИА Новости, 08.03.2026
00:40 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/udar-2079304727.html
Иранские нефтехранилища в двух городах подверглись авиаударам
Нефтехранилища в иранских Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам, власти Ирана приняли меры для обеспечения этих городов топливом, следует из заявления... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
тегеран (город)
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, тегеран (город), иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар – РИА Новости. Нефтехранилища в иранских Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам, власти Ирана приняли меры для обеспечения этих городов топливом, следует из заявления национальной нефтеперерабатывающей и распределительной компании Ирана.
Ранее иранское агентство Fars передавало, что США и Израиль нанесли удар по нефтехранилищу на юге Тегерана.
"Вследствие нападения врага на энергетическую инфраструктуру страны вечером в субботу, 7 марта, ряд нефтехранилищ в Тегеране и Альборзе подверглись ракетному удару. В настоящее время пожарные команды работают над локализацией и тушением пожара", - говорится в заявлении компании, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.
Также отмечается, что иранские власти заблаговременно приняли меры по минимизации запасов топлива в подвергшихся ударам хранилищах, сейчас топливо в Тегеран и Альборз осуществляются из других хранилищ.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
