"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о смерти безжалостного убийцы
14:26 08.03.2026 (обновлено: 16:27 08.03.2026)
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о смерти безжалостного убийцы
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о смерти безжалостного убийцы - РИА Новости, 08.03.2026
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о смерти безжалостного убийцы
Британец Иэн Хантли, получивший пожизненный срок в 2003 году за убийство двух девочек, умер через несколько дней после нападения в тюрьме, сообщает Associated...
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о смерти безжалостного убийцы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британец Иэн Хантли, получивший пожизненный срок в 2003 году за убийство двух девочек, умер через несколько дней после нападения в тюрьме, сообщает Associated Press.
"Один из самых известных в Великобритании детоубийц скончался в субботу", — говорится в публикации.
Найтсбридж, Лондон - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Магазины района Лондона, где жил Том Круз, сообщили о росте преступности
7 марта, 10:22
По данным издания, 26 февраля в тюрьме Франкленд на северо-востоке Англии сокамерник Энтони Рассел нанес тому несколько ударов по голове металлическим прутом в мастерской тюрьмы, в результате чего мужчина получил тяжелые травмы и скончался спустя десять дней.
В интервью The Sun дочь Иэна Хантли выразила облегчение по поводу смерти отца, заявила, что "его прах следует смыть в унитаз", и выразила мнение, что "дьявол его ждет".
Полиция графства Дарем расследует обстоятельства инцидента, приведшего к смерти Хантли, и готовит дело для передачи в Королевскую прокуратуру для рассмотрения вопроса о предъявлении обвинений.
Преступник с ножом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Откровенная история убийцы, закатавшего в бетон мать с детьми
11 февраля, 18:07
 
Заголовок открываемого материала