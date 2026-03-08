Рейтинг@Mail.ru
Жители Тель-Авива неделю ночуют в убежищах из-за иранских обстрелов
01:13 08.03.2026
Жители Тель-Авива неделю ночуют в убежищах из-за иранских обстрелов
Жители Тель-Авива неделю ночуют в убежищах из-за иранских обстрелов
Жители Тель-Авива неделю ночуют в убежищах из-за иранских обстрелов

© REUTERS / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Некоторые жители Тель-Авива уже неделю ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая можно увидеть сотни людей, приходящих на ночлег ежедневно, передает корреспондент РИА Новости.
Начиная с утра 28 февраля, различные районы Израиля регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирана. Воздушная тревога в Тель-Авиве срабатывает по несколько раз в день. За неделю вооруженного конфликта Иран выпустил по Израилю множество ракет, несколько из них упали в гражданских районах, в том числе в Тель-Авиве. Всего в Израиле на данный момент погибли десять человек от ракетных обстрелов из Ирана, а более 1,5 тысяч пострадали.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Хегсет заявил, что США каждый день усиливают удары по Ирану
01:11
Горожане, у которых нет защищенных помещений в квартирах, принесли с собой матрасы, одеяла и запас воды. Некоторые ночуют с детьми и животными. Горожане используют в качестве ночлега убежища, оборудованные на специальных подземных парковках или в помещениях под общественными учреждениями.
Защищенные комнаты (мамады), расположенные в квартирах современных домов в Израиле, способны выдержать прямые попадания ракет малой или средней дальности, которые имелись у таких группировок как ХАМАС в секторе Газа или "Хезболлах" в Ливане. Однако на прямые попадания тяжелых баллистических ракет Ирана домашние мамады не рассчитаны, поэтому некоторые жители предпочитают в момент воздушной тревоги спускаться в подземные убежища для усиления чувства собственной безопасности.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: в Ираке принадлежащее ООН здание подверглось атаке БПЛА
01:05
 
В миреИранИзраильТель-АвивАли ХаменеиАмир Саид ИраваниВладимир ПутинХезболлаХАМАСООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
