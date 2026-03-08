https://ria.ru/20260308/tsentr-2079335668.html
В Вашингтоне протестуют противники и сторонники ударов по Ирану
В Вашингтоне протестуют противники и сторонники ударов по Ирану
Центр Вашингтона превратился в площадку для противостояния двух групп протестующих с прямо противоположным позициями в отношении американских ударов по Ирану,... РИА Новости, 08.03.2026
Противники ударов по Ирану на улицах Вашингтона и Нью-Йорка
Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона и Нью-Йорка. В столице США одновременно на параллельной улице проходит марш сторонников Трампа, которые несут флаги династии Пехлеви, свергнутой Исламской революцией 1979 года.
В Вашингтоне протестуют противники и сторонники ударов по Ирану
