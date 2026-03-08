Рейтинг@Mail.ru
09:29 08.03.2026 (обновлено: 23:13 08.03.2026)
В Вашингтоне протестуют противники и сторонники ударов по Ирану
Противники ударов по Ирану на улицах Вашингтона и Нью-Йорка
Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона и Нью-Йорка. В столице США одновременно на параллельной улице проходит марш сторонников Трампа, которые несут флаги династии Пехлеви, свергнутой Исламской революцией 1979 года.
В Вашингтоне протестуют противники и сторонники ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Центр Вашингтона превратился в площадку для противостояния двух групп протестующих с прямо противоположным позициями в отношении американских ударов по Ирану, передает корреспондент РИА Новости.
Противники политики президента США Дональда Трампа стоят напротив сторонников. Две группы разделены сотрудниками полиции и нацгвардии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Обе группы играют громкую музыку и выкрикивают лозунги в адрес своих политических оппонентов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
