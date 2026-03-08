Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила о дополнительной серии ударов по Ливану
16:43 08.03.2026 (обновлено: 16:48 08.03.2026)
Армия Израиля сообщила о дополнительной серии ударов по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла дополнительную серию ударов по Ливану, целями выбрала пусковые установки. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, ливан, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Армия Израиля сообщила о дополнительной серии ударов по Ливану

ЦАХАЛ сообщила о дополнительной серии ударов по Ливану

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла дополнительную серию ударов по Ливану, целями выбрала пусковые установки.
"Армия обороны Израиля завершила дополнительную серию ударов по различным районам Ливана, нацеленную против установок, выпустивших ракеты по территории Израиля", - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран требует от США объяснить свою агрессию, заявил Аракчи
