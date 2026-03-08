https://ria.ru/20260308/tsakhal-2079368254.html
ЦАХАЛ поразила более 400 целей на западе и в центре Ирана за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние сутки поразила более 400 целей на западе и в центре Ирана. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
2026
