Следующий лидер Ирана долго не продержится без одобрения США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий лидер Ирана якобы не сможет долго удержаться у власти без одобрения Соединенных Штатов. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:31:00+03:00
Следующий лидер Ирана долго не продержится без одобрения США, заявил Трамп
