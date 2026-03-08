https://ria.ru/20260308/tramp-2079417475.html
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас это не часть плана Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T18:21:00+03:00
2026-03-08T18:21:00+03:00
2026-03-08T18:21:00+03:00
в мире
сша
иран
каролин левитт
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077712285.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, каролин левитт, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп не исключает отправку военных в ИРИ, но пока это не часть плана