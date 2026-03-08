Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.03.2026
18:21 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/tramp-2079417475.html
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас это не часть плана Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T18:21:00+03:00
2026-03-08T18:21:00+03:00
в мире
сша
иран
каролин левитт
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077712285.html
сша
иран
в мире, сша, иран, каролин левитт, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп не исключает отправку военных в Иран, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп не исключает отправку военных в ИРИ, но пока это не часть плана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще не исключает отправку военных в Иран, но сейчас это не часть плана Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Пресс-секретарь Белого дома в среду уже назвала проведение наземной операции США в Иране возможным сценарием развития событий, но отметила, что пока таких планов нет.
«

"Президент как верховный главнокомандующий хочет продолжать оценивать успех этой военной операции. На данный момент это не входит в план, но президент рассматривает все варианты", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, говоря о возможном начале наземной операции США против Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил Трамп
1 марта, 18:48
 
