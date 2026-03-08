СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, пишет Bloomberg.
"Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, сторонники Трампа, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили главу Белого дома в предательстве его предвыборных обещаний.
По словам авторов статьи, кампания против Ирана также рискует оттолкнуть "более равнодушных" избирателей Трампа, которые голосовали за него в надежде на укрепление экономики и рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как "отвлекающий фактор".