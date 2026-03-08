Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/tramp-2079403231.html
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:43:00+03:00
2026-03-08T16:43:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
такер карлсон
мегин келли
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079386588.html
https://ria.ru/20260308/tramp-2079344626.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, такер карлсон, мегин келли, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Мегин Келли, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа

Bloomberg: в движении MAGA произошел раскол из-за операции в Иране

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, пишет Bloomberg.
"Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Вчера, 15:08
Как отмечает издание, сторонники Трампа, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили главу Белого дома в предательстве его предвыборных обещаний.
По словам авторов статьи, кампания против Ирана также рискует оттолкнуть "более равнодушных" избирателей Трампа, которые голосовали за него в надежде на укрепление экономики и рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как "отвлекающий фактор".
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО
Вчера, 10:40
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампТакер КарлсонМегин КеллиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала