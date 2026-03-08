СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа

"Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.