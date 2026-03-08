Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать другие законопроекты, пока конгресс не примет поддержанный им проект реформы избирательной системы.

« "Я, как президент, не подпишу другие законопроекты, пока он не будет принят", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава государства призвал конгресс немедленно рассмотреть и принять законопроект SAVE AMERICA Act, подчеркнув, что речь должна идти не об "ослабленной версии", а о полной редакции инициативы.