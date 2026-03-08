Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 08.03.2026 (обновлено: 15:43 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/tramp-2079393428.html
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать другие законопроекты, пока конгресс не примет поддержанный им проект реформы избирательной системы. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:42:00+03:00
2026-03-08T15:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:462:2819:2048_1920x0_80_0_0_37f1665327fa3b657086f400e985d01e.jpg
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313750.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93a194a0869bc04e138ed29e23125884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов

Трамп заявил, что не подпишет другие законы до принятия реформы выборов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать другие законопроекты, пока конгресс не примет поддержанный им проект реформы избирательной системы.
«
"Я, как президент, не подпишу другие законопроекты, пока он не будет принят", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Глава государства призвал конгресс немедленно рассмотреть и принять законопроект SAVE AMERICA Act, подчеркнув, что речь должна идти не об "ослабленной версии", а о полной редакции инициативы.
По словам Трампа, документ предусматривает обязательное предъявление удостоверения личности избирателя и подтверждение гражданства при голосовании, а также ограничение использования почтового голосования.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Вчера, 03:28
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала