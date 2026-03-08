https://ria.ru/20260308/tramp-2079393428.html
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать другие законопроекты, пока конгресс не примет поддержанный им проект реформы избирательной системы. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:42:00+03:00
2026-03-08T15:42:00+03:00
2026-03-08T15:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:462:2819:2048_1920x0_80_0_0_37f1665327fa3b657086f400e985d01e.jpg
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313750.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079260788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93a194a0869bc04e138ed29e23125884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп потребовал от конгресса принять проект реформы выборов
Трамп заявил, что не подпишет другие законы до принятия реформы выборов
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать другие законопроекты, пока конгресс не примет поддержанный им проект реформы избирательной системы.
«
"Я, как президент, не подпишу другие законопроекты, пока он не будет принят", — написал Трамп
в социальной сети Truth Social.
Глава государства призвал конгресс немедленно рассмотреть и принять законопроект SAVE AMERICA Act, подчеркнув, что речь должна идти не об "ослабленной версии", а о полной редакции инициативы.
По словам Трампа, документ предусматривает обязательное предъявление удостоверения личности избирателя и подтверждение гражданства при голосовании, а также ограничение использования почтового голосования.