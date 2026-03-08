Рейтинг@Mail.ru
13:24 08.03.2026
Трамп заявил, что ему безразличны угрозы Лариджани
Трамп заявил, что ему безразличны угрозы Лариджани
Трамп заявил, что ему безразличны угрозы Лариджани

Трамп заявил, что не знает, кто такой Лариджани

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразличны угрозы со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и признал, что не знает, кто это такой.
"Я понятия не имею, о чем он говорит и кто он такой. Мне все равно", — сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS News, комментируя заявление Лариджани о том, что американский лидер должен "заплатить цену" за удары США и Израиля по Ирану.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп назвал своих кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи
1 марта, 04:41
Как отмечает телеканал, Лариджани, считающийся одним из ближайших соратников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, стал одной из ключевых фигур в иранском руководстве после гибели Хаменеи 28 февраля в первый день конфликта.
Трамп также заявил, что, по его мнению, Лариджани "уже потерпел поражение".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи
1 марта, 06:07
 
