В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона
В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона - РИА Новости, 08.03.2026
В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона
У президента США Дональда Трампа есть ряд проектов по изменению архитектурного облика Вашингтона, сообщил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным... РИА Новости, 08.03.2026
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть ряд проектов по изменению архитектурного облика Вашингтона, сообщил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук.
Комиссия по изящным искусствам США
является независимым федеральным регулятором, контролирующим дизайн и облик практически всех зданий в Вашингтоне
. В частности, она рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников. Функции главы этой комиссии схожи с функциями министра культуры.
"У президента есть ряд проектов, которые он хочет реализовать в Вашингтоне", - сказал Кук.
Кук обратил внимание на то, что для размещения в столице новых музеев власти могут рассмотреть вариант с продлением Национального молла – бульвара в центре Вашингтона, который соединяет Капитолий с монументом Линкольна, и где расположены десятки музеев и памятников.
"Все больше организаций хотели бы построить на молле свои музеи. Но молл уже полностью укомплектован. В связи с этим, в случае одобрения президентом Дональдом Трампом
, мы хотим создать новый участок молла", - отметил собеседник агентства.
Это создаст больше возможностей для того, чтобы лучшие американские достижения сосредоточились в этом престижном районе столицы страны, добавил он.
"Новый участок будет соответствовать тому, что президент Трамп хочет сделать в Вашингтоне", - уточнил Кук.
Глава комиссии подчеркнул, что у Трампа есть еще ряд проектов, связанных с Вашингтоном, включая Триумфальную арку.
В 2025 году Трамп предложил построить 75-метровую арку недалеко от Национального молла. По информации американских СМИ, 31 декабря он сообщил, что строительство начнется в течение двух месяцев.