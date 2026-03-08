В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть ряд проектов по изменению архитектурного облика Вашингтона, сообщил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук.

Комиссия по изящным искусствам США является независимым федеральным регулятором, контролирующим дизайн и облик практически всех зданий в Вашингтоне . В частности, она рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников. Функции главы этой комиссии схожи с функциями министра культуры.

"У президента есть ряд проектов, которые он хочет реализовать в Вашингтоне", - сказал Кук.

Кук обратил внимание на то, что для размещения в столице новых музеев власти могут рассмотреть вариант с продлением Национального молла – бульвара в центре Вашингтона, который соединяет Капитолий с монументом Линкольна, и где расположены десятки музеев и памятников.

"Все больше организаций хотели бы построить на молле свои музеи. Но молл уже полностью укомплектован. В связи с этим, в случае одобрения президентом Дональдом Трампом , мы хотим создать новый участок молла", - отметил собеседник агентства.

Это создаст больше возможностей для того, чтобы лучшие американские достижения сосредоточились в этом престижном районе столицы страны, добавил он.

"Новый участок будет соответствовать тому, что президент Трамп хочет сделать в Вашингтоне", - уточнил Кук.

Глава комиссии подчеркнул, что у Трампа есть еще ряд проектов, связанных с Вашингтоном, включая Триумфальную арку.