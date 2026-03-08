Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона - РИА Новости, 08.03.2026
10:50 08.03.2026
В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона
В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона
У президента США Дональда Трампа есть ряд проектов по изменению архитектурного облика Вашингтона, сообщил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
В США рассказали о планах Трампа по изменению облика Вашингтона

РИА Новости: у Трампа есть проекты по изменению архитектурного облика Вашингтона

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Капитолия в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. У президента США Дональда Трампа есть ряд проектов по изменению архитектурного облика Вашингтона, сообщил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук.
Комиссия по изящным искусствам США является независимым федеральным регулятором, контролирующим дизайн и облик практически всех зданий в Вашингтоне. В частности, она рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников. Функции главы этой комиссии схожи с функциями министра культуры.
Туристы посещают здание Капитолия США в Вашингтоне
СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства
12 марта 2025, 00:46
"У президента есть ряд проектов, которые он хочет реализовать в Вашингтоне", - сказал Кук.
Кук обратил внимание на то, что для размещения в столице новых музеев власти могут рассмотреть вариант с продлением Национального молла – бульвара в центре Вашингтона, который соединяет Капитолий с монументом Линкольна, и где расположены десятки музеев и памятников.
"Все больше организаций хотели бы построить на молле свои музеи. Но молл уже полностью укомплектован. В связи с этим, в случае одобрения президентом Дональдом Трампом, мы хотим создать новый участок молла", - отметил собеседник агентства.
Это создаст больше возможностей для того, чтобы лучшие американские достижения сосредоточились в этом престижном районе столицы страны, добавил он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Эксперт рассказал о проблемах с безопасностью в Белом доме
7 марта, 09:57
"Новый участок будет соответствовать тому, что президент Трамп хочет сделать в Вашингтоне", - уточнил Кук.
Глава комиссии подчеркнул, что у Трампа есть еще ряд проектов, связанных с Вашингтоном, включая Триумфальную арку.
В 2025 году Трамп предложил построить 75-метровую арку недалеко от Национального молла. По информации американских СМИ, 31 декабря он сообщил, что строительство начнется в течение двух месяцев.
Президент США Дональд Трамп
Триумфальная арка Трампа может стать самой высокой в мире, сообщает CNN
11 февраля, 10:31
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
