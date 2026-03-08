Рейтинг@Mail.ru
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО - РИА Новости, 08.03.2026
10:40 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/tramp-2079344626.html
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО - РИА Новости, 08.03.2026
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО
Президент США Дональд Трамп не сможет выполнить требования Владимира Зеленского по поставкам ракет ПВО для систем Patriot, даже после отправки украинских... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:40:00+03:00
2026-03-08T10:40:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
владимир зеленский
дональд трамп
масуд пезешкиан
welt
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, владимир зеленский, дональд трамп, масуд пезешкиан, welt, politico, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Welt, Politico, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО

Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет для Patriot

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет выполнить требования Владимира Зеленского по поставкам ракет ПВО для систем Patriot, даже после отправки украинских социалистов на Ближний Восток, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Газета Handelsblatt ранее сообщала со ссылкой на источники в военных кругах, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации Handelsblatt, в первые дни боевых действий одни только страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. Не менее существенный расход ракет также отмечается у США и Израиля.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
Вчера, 03:28
"У американцев нет таких больших запасов (ракет для систем Patriot – ред.). Многое из (их запасов – ред.) им (США – ред.) самим нужно для войны с Ираном, а также для своих союзников в арабском мире, в районе Персидского залива", - сообщил Ваннер в эфире телеканала.
При этом Зеленский в любом случае подчинится требованиям Трампа по отправке украинских специалистов на Ближний Восток, если такие требования поступят из Вашингтона, так как сам Зеленский нуждается в поставках вооружений от США, добавил Ваннер.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке.
Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины
Вчера, 04:21
 
В миреСШАИранБлижний ВостокВладимир ЗеленскийДональд ТрампМасуд ПезешкианWeltPoliticoВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
