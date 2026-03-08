Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об уничтожении флота и авиации Ирана ударами США
10:29 08.03.2026
Трамп заявил об уничтожении флота и авиации Ирана ударами США
Трамп заявил об уничтожении флота и авиации Ирана ударами США
Трамп заявил об уничтожении флота и авиации Ирана ударами США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские удары якобы уничтожили ключевые элементы военной инфраструктуры Ирана, а также флот и авиацию исламской республики.
"Заводы взрываются прямо сейчас. Флота больше нет — он на дне моря. Сорок два корабля, 42, за шесть дней. Флота больше нет. Авиации больше нет. Каждый элемент их армии уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет ничего, что бы не было уничтожено", — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS.
Он утверждает, что США "побеждают на уровнях, которых раньше не видели".
По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), с начала конфликта американские силы нанесли удары более чем по 3 тысячам целей, а также повредили или уничтожили более 40 иранских кораблей.
Ранее Трамп также заявлял, что требует от Ирана "безоговорочной капитуляции".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
