США не волнует участие союзников в кампании против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 08.03.2026
10:13 08.03.2026
США не волнует участие союзников в кампании против Ирана, заявил Трамп
США не волнует участие союзников в кампании против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 08.03.2026
США не волнует участие союзников в кампании против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует участие союзников в кампании против Ирана, подчеркнув, что страны, лояльные Вашингтону, уже участвуют в... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
кир стармер
уинстон черчилль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер, уинстон черчилль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кир Стармер, Уинстон Черчилль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не волнует участие союзников в кампании против Ирана, заявил Трамп

Трамп заявил, что его не волнует участие союзников в кампании против Ирана

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует участие союзников в кампании против Ирана, подчеркнув, что страны, лояльные Вашингтону, уже участвуют в возглавляемой им военной операции.
"Мне все равно. Они могут делать все, что хотят. Те, кто лоялен, уже участвуют", — сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу, отвечая на вопрос о возможной более активной роли союзников США.
По данным CBS, Трамп также раскритиковал намерение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, назвав такой шаг запоздалым.
"Немного поздно отправлять корабли, не так ли? Немного поздно", — указал он.
В четверг Трамп в очередной раз сделал выпад против британского премьера Кира Стармера, заявив, что очень разочарован из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте с Ираном. По словам Трампа, Стармер должен был без вопросов и колебаний предоставить США военные базы. Ранее Трамп уже признался, что Стармер - "это не Уинстон Черчилль".
