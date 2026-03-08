Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 08.03.2026 (обновлено: 02:19 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/tramp-2079310203.html
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
Президент США Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном, пишет американский портал The National Interest. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:04:00+03:00
2026-03-08T02:19:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_6c0001105ff3fdf0fcd2a89704f8f31e.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079228000.html
https://ria.ru/20260307/vengriya-2079235920.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079264810_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_359946dcb777ff1f75f4b58c2fb7f546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране

TNI: Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Щит Америки" в Майами
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Щит Америки в Майами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном, пишет американский портал The National Interest.
"Запустив этот кризис, администрация Трампа повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику США. Без корректировки курса Соединенные Штаты идут по пути к еще одной бесконечной войне", — говорится в публикации.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Взорвать бомбу". Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе
Вчера, 15:08
По данным издания, американская администрация, несмотря на первоначально заявленную цель, — свержение правительства в Иране — начинает определять желаемый итог в соответствии с ходом боевых действий.
"Отсутствие четкой стратегии и укоренившиеся лоббистские группы определяют политику, в результате чего Вашингтон ввязался в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке, которая, судя по всему, в ближайшее время не закончится", — резюмирует автор.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая Трампу, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит "унести с собой в могилу".
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
Вчера, 16:01
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала