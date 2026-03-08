https://ria.ru/20260308/tramp-2079310203.html
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
Президент США Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном, пишет американский портал The National Interest. РИА Новости, 08.03.2026
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
TNI: Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном