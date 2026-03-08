Рейтинг@Mail.ru
США сейчас не стремятся договориться с Ираном, утверждает Трамп - РИА Новости, 08.03.2026
00:50 08.03.2026 (обновлено: 00:58 08.03.2026)
США сейчас не стремятся договориться с Ираном, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к достижению договоренности с Ираном РИА Новости, 08.03.2026
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
иран
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
США сейчас не стремятся договориться с Ираном, утверждает Трамп

Трамп: США сейчас не стремятся договориться с Ираном

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к достижению договоренности с Ираном
"Мы не стремимся к достижению договоренности", - сказал Трамп журналистам.
По мнению лидера США, это Иран стремится к урегулированию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп объяснил, зачем нужно участие США в выборе нового руководства Ирана
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
