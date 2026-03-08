Рейтинг@Mail.ru
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток - РИА Новости, 08.03.2026
00:49 08.03.2026
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток
в мире
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток

Трамп припомнит Лондону решение только сейчас отправить флот на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. США запомнят, что Лондон только сейчас решил отправить авианосцы на Ближний Восток на фоне продолжающейся операции Вашингтона и Израиля против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр (Кир – ред.) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
00:33
Американский лидер добавил, что Соединенным Штатам не нужны те, кто вступает в войну после того, как США якобы уже победили в ней.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе
00:22
 
В миреБлижний ВостокСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
