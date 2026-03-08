https://ria.ru/20260308/tramp-2079305153.html
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток
США запомнят, что Лондон только сейчас решил отправить авианосцы на Ближний Восток на фоне продолжающейся операции Вашингтона и Израиля против Ирана, заявил... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:49:00+03:00
2026-03-08T00:49:00+03:00
2026-03-08T00:49:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5bbfbca2e41234d70df28ad85393a3c.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079304033.html
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303399.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071150987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9fafe01e40f86d151fb073918e18c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп припомнит Лондону позднюю отправку флота на Ближний Восток
Трамп припомнит Лондону решение только сейчас отправить флот на Ближний Восток