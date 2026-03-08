https://ria.ru/20260308/tramp-2079304973.html
Трамп объяснил, зачем нужно участие США в выборе нового руководства Ирана
Трамп объяснил, зачем нужно участие США в выборе нового руководства Ирана
Участие США в выборе нового руководства Ирана нужно для того, чтобы не возвращаться каждые 10 лет, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:46:00+03:00
2026-03-08T00:46:00+03:00
2026-03-08T00:50:00+03:00
