Трамп объяснил, зачем нужно участие США в выборе нового руководства Ирана
00:46 08.03.2026 (обновлено: 00:50 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/tramp-2079304973.html
Трамп объяснил, зачем нужно участие США в выборе нового руководства Ирана
Участие США в выборе нового руководства Ирана нужно для того, чтобы не возвращаться каждые 10 лет, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:46:00+03:00
2026-03-08T00:50:00+03:00
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп объяснил, зачем нужно участие США в выборе нового руководства Ирана

Трамп: США нужно выбрать главу Ирана, чтобы не возвращаться каждые десять лет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Участие США в выборе нового руководства Ирана нужно для того, чтобы не возвращаться каждые 10 лет, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Потому что я не хочу возвращаться каждые 10 лет", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп допустил отправку американских военных в Иран
© 2026 МИА «Россия сегодня»
