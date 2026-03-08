https://ria.ru/20260308/tramp-2079304882.html
Трамп назвал причину возможной отправки военных в Иран
Трамп назвал причину возможной отправки военных в Иран - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп назвал причину возможной отправки военных в Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в будущем могут отправиться в Иран для захвата обогащенного урана в стране. РИА Новости, 08.03.2026
Трамп назвал причину возможной отправки военных в Иран
Трамп: военные могут отправиться в Иран для захвата обогащенного урана