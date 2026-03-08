https://ria.ru/20260308/tramp-2079304433.html
Трамп допустил отправку американских военных в Иран
Трамп допустил отправку американских военных в Иран
Трамп допустил отправку американских военных в Иран
Президент США Дональд Трамп не исключил отправку американских солдат в Иран, но добавил, что это должно быть сделано по веской причине. РИА Новости, 08.03.2026
Трамп допустил отправку американских военных в Иран
Трамп: отправка американских военных в Иран возможна