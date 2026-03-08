Рейтинг@Mail.ru
00:38 08.03.2026
Трамп допустил отправку американских военных в Иран
Президент США Дональд Трамп не исключил отправку американских солдат в Иран, но добавил, что это должно быть сделано по веской причине. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Дональд Трамп
Трамп допустил отправку американских военных в Иран

Трамп: отправка американских военных в Иран возможна

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил отправку американских солдат в Иран, но добавил, что это должно быть сделано по веской причине.
"Возможно. По очень веской причине", - сказал Трамп журналистам.
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАДональд Трамп
 
 
