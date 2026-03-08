https://ria.ru/20260308/tramp-2079304266.html
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США
Президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:34:00+03:00
2026-03-08T00:34:00+03:00
2026-03-08T00:39:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
иран
сша
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США
