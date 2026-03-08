Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США
00:34 08.03.2026
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США
Президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Трамп допустил, что карта Ирана может измениться после атаки США

Трамп: карта Ирана может измениться после атаки США

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной.
"Не могу вам сказать. Думаю, нет", - ответил Трамп журналистам на вопрос, считает ли он, что карта Ирана останется прежней после атаки США.
Президент США также неоднократно использовал слово "война", характеризуя происходящее.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции
00:32
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала