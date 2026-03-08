Рейтинг@Mail.ru
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
00:33 08.03.2026
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана, назвав происходящее войной. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана

Трамп заявил, что не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана, назвав происходящее войной.
"Война сложная и без того, чтобы вовлекать курдов", - сказал Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что несмотря на якобы готовность курдов к наземной операции, Вашингтон возражает против этого. "Мы не хотим, чтобы они входили. Мы не хотим усложнения войны", - сказал Трамп.
"Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают", - добавил он.
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
