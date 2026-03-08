Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана, назвав происходящее войной.

"Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают", - добавил он.