Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана, назвав происходящее войной. РИА Новости, 08.03.2026
Трамп не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана
Трамп заявил, что не хочет вовлечения курдов в операцию против Ирана