Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 08.03.2026 (обновлено: 07:33 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303934.html
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции - РИА Новости, 08.03.2026
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции
Президент США Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана может наступить и тогда, когда сдаваться будет уже некому, и допустил изменение карты страны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:32:00+03:00
2026-03-08T07:33:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222346_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_93a39399db72f1fef87d254fb0171243.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079301133.html
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303749.html
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222346_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_8fd8c2e58811a6eba85f150be250c4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша, али хаменеи
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США, Али Хаменеи
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции

Трамп: капитуляция Ирана может наступить тогда, когда сдаваться будет уже некому

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана может наступить и тогда, когда сдаваться будет уже некому, и допустил изменение карты страны.
«
"Если они сдадутся или если не будет никого, чтобы сдавать", — описал американский лидер журналистам свое видение капитуляции Ирана.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Противники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона
Вчера, 23:49
При этом он допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки. Президент США неоднократно использовал слово "война", характеризуя происходящее.
Хозяин Белого дома не исключил отправку американских солдат в Иран, но добавил, что это должно быть сделано по "веской причине". В частности, по его словам, американских военных могут отправить туда для захвата обогащенного урана.
Говоря о возможном участии курдов в операции против исламской республики, Трамп высказался против. По его утверждению, несмотря на якобы готовность курдов к наземной операции, Вашингтон возражает против этого.
"Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают", — добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
США уничтожили всю военную авиацию Ирана, заявил Трамп
00:28
Президент США также обвинил Тегеран в ударе по иранской школе.
"Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", — сказал он.

В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала иранская школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.

США и Израиль проводят масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСШААли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала