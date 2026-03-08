Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана может наступить и тогда, когда сдаваться будет уже некому, и допустил изменение карты страны.

« "Если они сдадутся или если не будет никого, чтобы сдавать", — описал американский лидер журналистам свое видение капитуляции Ирана

При этом он допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки. Президент США неоднократно использовал слово "война", характеризуя происходящее.

Хозяин Белого дома не исключил отправку американских солдат в Иран, но добавил, что это должно быть сделано по "веской причине". В частности, по его словам, американских военных могут отправить туда для захвата обогащенного урана.

Говоря о возможном участии курдов в операции против исламской республики, Трамп высказался против. По его утверждению, несмотря на якобы готовность курдов к наземной операции, Вашингтон возражает против этого.

"Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают", — добавил он.

Президент США также обвинил Тегеран в ударе по иранской школе.

"Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", — сказал он.

В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала иранская школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.

США и Израиль проводят масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.