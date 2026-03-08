Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе - РИА Новости, 08.03.2026
00:22 08.03.2026 (обновлено: 00:28 08.03.2026)
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе

Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе для девочек

Дональд Трамп
Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе.
"Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", - сказал Трамп журналистам.
Работа израильской системы ПВО
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
00:18
00:18
 
В миреТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСША
 
 
