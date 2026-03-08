Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air продолжат на резервном борте

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Рейс Azur Air из Тюмени в Нячанг, незапланированно севший в Янгоне, будет продолжен на резервном самолете, сообщила авиакомпания.

"Рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг будет продолжен на резервном воздушном судне. Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы . Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно", - говорится в сообщении .

Пассажиры рейса по состоянию на 21.45 мск находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон, высадка прошла штатно. С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров, отметили в Azur Air.