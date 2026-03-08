Рейтинг@Mail.ru
22:43 08.03.2026 (обновлено: 22:57 08.03.2026)
Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air продолжат на резервном борте
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Рейс Azur Air из Тюмени в Нячанг, незапланированно севший в Янгоне, будет продолжен на резервном самолете, сообщила авиакомпания.
"Рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг будет продолжен на резервном воздушном судне. Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.

Пассажиры рейса по состоянию на 21.45 мск находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон, высадка прошла штатно. С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров, отметили в Azur Air.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
8 октября 2025, 10:15
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
