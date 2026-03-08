https://ria.ru/20260308/tjumen-2079442594.html
Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air продолжат на резервном борте
Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air продолжат на резервном борте - РИА Новости, 08.03.2026
Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air продолжат на резервном борте
Рейс Azur Air из Тюмени в Нячанг, незапланированно севший в Янгоне, будет продолжен на резервном самолете, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 08.03.2026
янгон (город)
тюмень
нячанг
azur air
мьянма
Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air продолжат на резервном борте
Незапланированно севший в Янгоне рейс Azur Air в Нячанг продолжит резервный борт